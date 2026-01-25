O tenista checo Jakub Mensik anunciou, na manhã deste domingo, a sua desistência do Open da Austrália em ténis devido a um problema abdominal, o que coloca o sérvio Novak Djokovic nos quartos de final, sem jogar.

«É uma decisão difícil de tomar. Depois de termos feito tudo para continuar, tenho de desistir do Open da Austrália devido a uma lesão nos músculos abdominais, que progrediu nos últimos jogos. Depois de uma longa conversa com a minha equipa e com os médicos, decidimos por não ir para o court amanhã», explicou o jogador, 17.º do ranking mundial, em declarações publicadas na sua conta oficial, no Instagram.

Djokovic, quarto da hierarquia mundial, que iria defrontar Mensik na segunda-feira, avança assim para os quartos de final, ronda na qual vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti e o norte-americano Taylor Fritz.

Já este domingo, foram apurados outros quatro tenistas para os quartos de final do quadro de singulares masculinos.