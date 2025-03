O tenista checo Jakub Mensik fez história na noite de domingo, ao conquistar o Masters 1000 de Miami, batendo o sérvio Novak Djokovic em dois sets e impedindo o 100.º título da carreira do consagrado atleta de 37 anos.

Mensik, de 19 anos e 24.º colocado no ranking ATP, venceu Djokovic (5.º da hierarquia) em dois sets, ambos decididos no tie-break, com duplo parcial de 7-6 (7-4).

O checo, que já tinha feito história ao tornar-se o primeiro tenista de 2005 a chegar a umas meias-finais de um Masters 1000, fez ainda mais ao alcançar o título, que é o seu primeiro da carreira no circuito ATP.

Mensik é o segundo mais jovem da história a conquistar o Masters 1000 de Miami. Mais novo, só Carlos Alcaraz, que venceu o torneio em 2022, ainda com 18 anos.

Com este feito, Mensik entrou para o lote dos mais jovens campeões em Masters 1000. Com 19 anos e 210 dias, é o nono mais jovem campeão nestes torneios, só tendo à sua frente feitos de Michael Chang, Rafael Nadal (quatro vezes), Carlos Alcaraz (duas vezes) e Holger Rune.