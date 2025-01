Zicky Té foi nomeado pela revista Futsal Planet para melhor futsalista do mundo, para o ano de 2024. O pivô do Sporting é o único português na lista de dez.

Té já tinha sido nomeado para o galardão relativo a 2023, juntamente com o português Pany Varela, que desta vez ficou de fora das escolhas.

Além de Zicky, do Sporting e da Seleção Nacional portuguesa, estão nomeados Danyil Abakshyn (FC HIT Kyiv), Saeid Ahmad Abbasi (Viña Albali Valdepeñas e Sanaye Giti Pasand Isfahan FSC), Alan Brandi Cuasnicú (Jaén Paraíso Interior FS), Kevin Nahuel Arrieta (Club Ferro Carril Oeste - Kairat Almaty) Dyego Henrique Zuffo (Barcelona), Soufiane El Mesrar (Étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club), Lucão (Jimbee Cartagena Costa Cálida - Movistar Inter), Marcel Marques (ElPozo Murcia Costa Cálida FS) e Pito (Barcelona).

No futsal feminino, a portuguesa Janice Silva é candidata a melhor jogadora do mundo. A pivô do Benfica e da Seleção Nacional está nomeada pelo mesmo site integrando uma lista de dez candidatas.

Na 25.ª edição dos prémios, a internacional portuguesa concorre Bia Souza (Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca CF), Camila Costa da Silva (Stein Cascavel Futsal), Ryo Egawa (SWH Ladies Nishinomiya Futsal Club), Emilly Micaela Marcondes (CD Burela FS), Laura Córdoba Monedero (CD Futsi Atlético Navalcarnero), Luana Rodrigues Mendes da Silva (Stein Cascavel Futsal), Natalinha (Esporte Clube Taboão/Magnus), Luciana Natta (Club Atlético All Boys) e Renatinha (Bitonto C5 Femminile).

A pivô de 27 anos fez praticamente toda a carreira no Benfica, apenas com uma temporada de interregno no Cittá de Falconara, em 2020/21. Na época 2023/24, marcou 48 golos em 40 jogos. Esta época, já leva 24 golos em 17 jogos.