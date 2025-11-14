ATP Finals: Sinner faz o pleno antes de jogar com De Minaur nas «meias»
Vitória por 2-0 ante Ben Shelton no último jogo de ambos no grupo Björn Borg
O tenista italiano Jannik Sinner venceu o norte-americano Ben Shelton por dois sets a zero, esta sexta-feira, fazendo o pleno no grupo Björn Borg, nas ATP Finals, em Turim, Itália.
Sinner, número dois do ranking mundial ATP, já tinha garantido o primeiro lugar do grupo antes deste jogo e bateu Shelton, número cinco mundial, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), em uma hora e 36 minutos de duelo.
O italiano venceu os seus três duelos sem conceder qualquer set (6-0) e vai defrontar Alex De Minaur, segundo classificado do grupo Jimmy Connors, nas meias-finais: o australiano somou apenas uma vitória entre duas derrotas, com um saldo negativo de 4-3 em sets, valendo-lhe o triunfo ante Taylor Fritz. Já Shelton despede-se com três derrotas e um saldo negativo de 6-1 em sets.
O jogo ficou marcado por alguns belos pontos, entre eles os dois abaixo, por Sinner.
Ainda esta noite, o duelo entre Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime (que para já têm uma vitória e uma derrota cada) vai definir, a partir das 19h35, o outro apurado do grupo e consequente adversário do espanhol Carlos Alcaraz nas meias-finais. Alcaraz foi o vencedor do grupo Jimmy Connors e já garantiu que fecha o ano como número um mundial.
Os jogos das meias-finais disputam-se no sábado e a final é no domingo.