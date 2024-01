E ao fim de três horas e 44 minutos, ao fim de cinco sets jogados, história feita.

Jannik Sinner conquistou, este domingo, o Open da Austrália em ténis, num encontro absolutamente digno de uma final em Melbourne, frente a Daniil Medvedev.

O italiano esteve a perder por dois sets, o título parecia completamente nas mãos do russo, mas a Rod Laver Arena foi palco de uma reviravolta fantástica a todos os níveis.

No duelo entre o quarto e o terceiro do ranking mundial ATP, Medvedev, que à sua sexta final de um torneio do Grand Slam procurava o segundo título nos quatro principais torneios, entrou a todo o gás. Dominador.

Foi, mesmo, uma total antítese do que se viu nos encontros ante Emiil Ruusuvuori na segunda eliminatória e ante Alexander Zverev nos quartos de final. Se nesses bateu o finlandês e o alemão por 3-2 com reviravoltas, desta vez sofreria exatamente o contrário perante Sinner, que emergiu lá do fundo, após perder os dois primeiros sets e de estar bem abaixo do que se viu ao longo das últimas duas semanas. Também por mérito da estratégia, da competitividade e da frieza do russo.

Foi assim que Medvedev venceu os dois primeiros sets, ambos por 6-3, no primeiro quebrando o serviço a Sinner por duas vezes e aplicando a mesma dose no segundo set, ainda que neste tenha acabado apenas com um break à maior. Com 5-1 no segundo set, Sinner respondeu com o contra-break e reduziu para 5-2, mas Medvedev, muito sólido, não cedeu e repetiu os números do primeiro set.

No terceiro set, Sinner elevou o seu nível e fechou em grande para reduzir a diferença, ao vencer por 6-4, ganhando o set no serviço de Medvedev. Faria exatamente o mesmo no quarto set, no serviço do russo, numa altura em que o jogo já estava completamente num equilíbrio de forças e com Sinner em notório crescimento, perante um Medvedev já sem o fulgor e o vigor dos dois primeiros sets.

O italiano acabou mesmo por conseguir a reviravolta histórica para, à sua primeira final num torneio do Grand Slam, conquistar o Open da Austrália, fechando o quinto set com 6-3, depois de ter quebrado o serviço de Medvedev para fazer o 4-2 pouco antes.

Sinner comprovou o recente sucesso ante Medvedev, a quem venceu pela quarta vez e de forma consecutiva ao 10.º duelo entre ambos, após derrotas nos seis primeiros duelos com o moscovita.

É, também, o primeiro italiano a vencer o Open da Austrália, num dia com mais dados históricos.