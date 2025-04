O tenista italiano Jannik Sinner rejeitou a ideia de ter recebido tratamento preferencial das autoridades antidopagem, na sequência da suspensão de três meses que está a cumprir (e prestes a terminar).

«Fui um pouco criticado por alegadamente ter tido um tratamento diferente, mas isso não é verdade. Ninguém tem um tratamento preferencial», afirmou o jogador, em entrevista à televisão italiana (RAI), na terça-feira.

Sinner, de 23 anos, atual número um do mundo, sublinhou que não quer responder ou reagir aos críticos, que «são livres de dizer o que quiserem e de criticar». «Para mim, o que conta é que eu sei o que se passou, mas é difícil e não desejo a ninguém inocente que tenha de passar pelo que eu passei. Foi difícil aceitar a suspensão de três meses, pois, na minha opinião, não fiz nada de errado», disse o transalpino, vencedor da última edição do Open da Austrália, o primeiro torneio Grand Slam do ano, antes do qual disse sentir algo de diferente no circuito.

«Antes do Open da Austrália, eu estava num momento não muito feliz. No balneário e onde eu ia comer, os jogadores olhavam-me de forma diferente. Não gostei disso. Eu era alguém sempre da brincadeira, mas aquela situação era diferente. Pensei em tirar um tempo de descanso depois da Austrália, depois aconteceu isto, que eu não queria que acontecesse, mas por outro lado fez-me bem. Três meses é muito tempo, mas um dos motivos pelos quais não joguei em Roterdão foi esse: eu precisava de tempo com os amigos e dar prioridade às pessoas que amo», disse.

O italiano testou positivo para clostebol em março de 2024, mas alegou que a presença desse anabolizante nas suas amostras se deveu a uma contaminação acidental, devido a uma massagem feita por um membro da sua comitiva.

Inicialmente, o líder do ranking ATP foi ilibado pela Agência de Integridade do Ténis (ITIA), decisão revertida após contestação da Agência Mundial de Antidopagem (AMA) perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que solicitou uma suspensão de um a dois anos.

No início de fevereiro, Sinner e a AMA concluíram um acordo para uma suspensão de três meses, que será concluída a 4 de maio. Esse acordo foi criticado por vários atletas, em atividade ou já retirados, como a nadadora italiana Federica Pellegrini.

O italiano tem regresso previsto para o Masters 1.000 de Roma, que tem início a 7 de maio.