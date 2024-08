O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, conquistou, na noite de segunda-feira (já madrugada desta terça-feira em Portugal) o Masters 1000 de Cincinnati, ao superar o norte-americano Frances Tiafoe, em dois sets.

Diante do 20.º classificado do ranking ATP, Sinner venceu a final em dois sets, ao fim de uma hora e 38 minutos, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-2.

Este foi o quinto título do ano para Sinner, que já tinha vencido, o Open da Austrália, o Masters 1000 de Miami, assim como os torneios ATP 500 de Roterdão (Países Baixos) e de Halle (Alemanha).

Sinner está no topo da hierarquia mundial desde 10 de junho, reforçando ainda mais esse estatuto com a vitória em Cincinnati.

O momento da vitória de Sinner:

Por outro lado, na vertente feminina, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka bateu a norte-americana Jessica Pegula e conquistou o torneio de Cincinnati.

A número três do ranking mundial venceu em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-5.