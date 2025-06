O tenista italiano Jannik Sinner venceu Alexander Bublik esta quarta-feira, carimbando o apuramento para as meias-finais de Roland Garros.

Sinner, líder do ranking mundial ATP, venceu pelos parciais de 6-1, 7-5 e 6-0 num encontro que durou aproximadamente uma hora e 50 minutos.

Com esta vitória, Sinner fica à espera do adversário das meias-finais: irá jogar contra o vencedor do jogo entre Alexander Zverev e Novak Djokovic. A partida entre o alemão e o sérvio está prevista para as 19h15 desta quarta-feira.

As meias-finais do torneio francês realizam-se na sexta-feira. O primeiro jogo desta fase já está confirmado, com a partida entre Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.