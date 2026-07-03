Wimbledon: depois de Borges, Sinner volta a vencer e está nos “oitavos”
Triunfo frente ao norte-americano Jenson Brooksby em três sets
Triunfo frente ao norte-americano Jenson Brooksby em três sets
O tenista italiano Jannik Sinner apurou-se, esta sexta-feira, para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, ao derrotar o norte-americano Jenson Brooksby em três sets, na terceira ronda do quadro de singulares masculinos.
Depois de ter superado o português Nuno Borges na ronda anterior, Sinner, líder do ranking mundial e detentor do título, não enfrentou muitas dificuldades perante o 81.º jogador da hierarquia mundial. Venceu pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-4, em duas horas e 13 minutos.
Sinner, que chegou pela quinta vez seguida aos oitavos de final do “major” londrino, vai agora defrontar o japonês Shintaro Mochizuki, 151.º da hierarquia mundial, que afastou o espanhol Rafael Jodar, 26.º do mundo, por 3-1, com parciais de 1-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4, esta sexta-feira.
O dia também já ficou marcado pela vitória do sérvio Novak Djokovic, que assim igualou Roger Federer em vitórias em partidas do torneio.