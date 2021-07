O Japão declarou formalmente um novo Estado de Emergência na cidade de Tóquio, nesta quinta-feira.

A medida, que surge depois do aumento severo de casos de covid-19 na capital nipónica, tem início na próxima segunda-feira, e implica um conjunto de restrições até ao dia 22 de agosto, destinadas a reduzir as infeções.

De acordo com a imprensa japonesa, este novo contexto deve fazer com que os Jogos Olímpicos sejam realizados sem público nas bancadas.

Já se sabia que adeptos estrangeiros não podiam marcar presença, mas as autoridades pensam agora reduzir o público japonês para cinco mil pessoas, ou até fechar as portas, mais do que não seja nas provas com início depois das 21 horas, incluindo as cerimónias de abertura e encerramento.

Assim sendo, torna-se cada vez provável a ausência de público nos estádios dos Jogos Olímpicos de Tóquio, algo que já tinha sido reconhecido como possibilidade pelo primeiro-ministro japonês.

Uma decisão será tomada em breve pelos representantes do comité organizador japonês, dos comités olímpicos e paraolímpicos internacionais, das autoridades de Tóquio e do Governo central japonês.

Os Jogos Olímpicos começam no dia 23 de julho, em Tóquio, e decorrem até ao dia 8 de agosto.