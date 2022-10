Jéssica Augusto, especialista em provas de meio-fundo longo e de fundo, deixou o Sporting e vai passar a representar o Sp. Braga, clube no qual se iniciou no atletismo.

Numa publicação nas redes sociais, a atleta de 40 anos despediu-se do clube que representou ao longo das últimas seis épocas. «Quero expressar publicamente o meu agradecimento por estas últimas 6 épocas ao serviço do Sporting Clube de Portugal a todos os simpatizandes, adeptos e associados do clube. Agradeço também a todos os meus colegas de equipa que se foram cruzando comigo partilhando experiências que serão sempre memoráveis. Realizei muitos sonhos, venci e ajudei a vencer muitos títulos que ficarão para sempre na minha memória e escritos no livro da grande história do clube. Tudo fiz para honrar da melhor maneira este clube. Sinto-me uma privilegiada por ter vivido as coisas que vivi, ter conhecido as pessoas que conheci e ter crescido ainda mais com os valores do Sporting», escreveu a antiga campeã europeia de corta-mato e medalhada em muitas outras competições internacionais.

Entretanto, o Sp. Braga anunciou o regresso de Jéssica Augusto através de um vídeo simbólico e no qual Mariana Machado, já uma referência da nova geração de atletas portugueses, lhe entrega uma camisola em pleno Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Além de Jéssica Augusto, o clube minhoto também confirmou a contratação de Lia Lemos.