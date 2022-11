* com Henrique Machado (TVI/CNN Portugal)

O atleta português Luís Vasconcelos sagrou-se esta terça-feira campeão mundial de Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi, depois de ter defrontado e vencido na final o lutador do Cazaquistão, Vyacheslav.

Aos 39 anos, e na categoria de -120 kg, Vasconcelos chega assim ao topo da modalidade a nível mundial, depois de já se ter sagrado campeão nacional este ano. Para chegar à final, no evento anual que tem a chancela do Sheik Zayed, dos Emirados Árabes Unidos, o português venceu o grupo que contava com os atletas representantes de Angola, Rússia, Algeria, Roménia e, nas meias finais, o árabe Amaseem Albloss, dos Emirados.

Luís Vasconcelos, recorde-se fez carreira no kickboxing, modalidade em que foi três vezes campeão nacional, nos anos de 2015, 2016 e 2017.