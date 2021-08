Portugal vai levar 20 ciclistas aos Europeus de estrada, que se realizam em Trento, Itália, de 8 a 12 de setembro. João Almeida (Deceuninck-Quick Step) é o principal destaque entre o contingente luso, que conta com outros nomes importantes no atual panorama nacional.

O técnico nacional José Poeira vai levar duas dezenas de atletas, distribuídos pelas categorias de elite, sub-23 e juniores.

Na elite masculina, a escolha do selecionador recaiu em João Almeida e em Nelson Oliveira (Movistar), Rúben Guerreiro (Education First-Nippo), Rui Costa e Rui Oliveira (UAE Emirates) e também Rafael Reis (Efapel), único membro do pelotão nacional.

Os seis ciclistas vão competir na prova de fundo, no dia 12, com 179,2 quilómetros de distância. Almeida e Reis disputam ainda o ‘crono’ individual, de 22,4 quilómetros, no dia 09.

Na corrida masculina sub-23, estarão Fábio Fernandes (Efapel), Miguel Salgueiro (LA Alumínios), Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO), com Fernandes no ‘crono’ da categoria.

A olímpica Maria Martins (Drops) estará na prova feminina de sub-23, no dia 10.

O escalão júnior é o que tem mais ciclistas lusos, com seis masculinos, António Morgado, Gonçalo Tavares e Rúben Rodrigues (Bairrada), Sérgio Saleiro (CC Barcelos/AFF/Flynx/HM Motor), Tiago Clemente (GD Lousa) e Tiago Nunes (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel). A este sexteto juntam-se Beatriz Pereira (Bairrada), Mariana Líbano (Velo Performance/JS Campinense) e Sofia Gomes (Vessam/Blok-Vilanovense), na prova feminina.

O Europeu arranca, em Trento, com dois dias de contrarrelógios (8 e 9 de setembro), seguindo-se as provas de fundo dos escalões jovens, nos dias 10 e 11, encerrando com a corrida masculina de fundo elite, no dia 12.