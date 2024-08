Primoz Roglic (Red Bull) venceu a oitava etapa da Volta à Espanha, neste sábado, no percurso entre Úbeda e Cazorla, na Andaluzia. O esloveno percorreu os 159 quilómetros em 03h 38' 34, fazendo um grande ataque nos últimos três quilómetros (uma subida íngreme).

Já o português João Almeida teve um dia mau, acabando esta etapa em 60.º posto, a 04' 53 do líder Roglic. Seguiu muito tempo no pelotão principal, mas na fase final, teve uma quebra de rendimento.

João Almeida fica, assim, em 26.º na classificação geral, com mais 09' 06", logo à frente do colega Adam Yates. Trata-se de uma queda acentuada, visto que estava em terceiro na geral até ao início desta etapa. A geral é liderada por Ben O'Connor, da Decathlon, com Roglic e Enric Mas logo atrás.

O outro português em competição, Nélson Oliveira, da Movistar, ficou em 72.º, a 6' 33'' do líder Roglic. Na geral, está no posto 76, com mais 38' 10''.