Mesmo sem ganhar tempo e posições, o ciclista português João Almeida (UAE Team Emirates) viu, esta sexta-feira, um dos claros oponentes e candidatos ao pódio na Volta a Itália sair de cena: o ciclista francês Romain Bardet (Team DSM), quarto na geral à partida para a 13.ª etapa, a dois segundos de Almeida e a 14 do camisola rosa Juan Pedro López (Trek – Segafredo), adoeceu e está fora do Giro, num dia que foi de felicidade para outro gaulês: Arnaud Démare provou, mais uma vez, que é o sprinter na melhor fase no Giro e somou a terceira vitória em etapas.

Depois de o pelotão ter apanhado fugitivos já dentro do último quilómetro, Démare arrancou nos últimos metros para a vitória, batendo ao sprint, em 03:18:16 horas, a concorrência do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), do britânico Mark Cavendish (Quick – Step) e do colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), homens que foram, respetivamente, segundo, terceiro e quarto colocados na ligação de 150 quilómetros entre Sanremo e Cuneo.

João Almeida foi 23.º na etapa, integrado no pelotão, com o mesmo tempo de Démare. Na geral, segue a 12 segundos de Juan Pedro López e com o mesmo tempo do segundo colocado, o colombiano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), num top-10 em que a grande diferença face a quinta-feira é mesmo a saída de cena de Bardet.

E agora? Agora (muita) montanha

É verdade que já há 13 etapas para trás e já cerca de dois terços do Giro cumprido, mas o último terço vai prometer as maiores decisões e, porventura, aquilo que vão ser as grandes diferenças na luta pela camisola rosa, pela camisola da montanha, pelo top-3 ou pelo top-10.

Das oito tiradas em falta, seis delas são predominantemente de montanha e apenas uma pura e tipicamente para sprinters, além do contrarrelógio final de 29 de maio, domingo, em Verona.

A etapa 14, já neste sábado, liga Santena a Torino, na distância de 147 quilómetros. A chegada é praticamente plana após uma descida nos quilómetros finais, mas há montanha para trás: quatro contagens de segunda categoria após uma inicial de terceira, além de duas metas-volante.