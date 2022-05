O ciclista alemão Lennard Kamna (Bora – Hansgrohe) venceu, esta terça-feira, a quarta etapa da Volta a Itália, o Giro, com o espanhol Juan Pedro López (Trek – Segafredo) a ser segundo classificado e a assumir a liderança da classificação geral, tirando a camisola rosa ao neerlandês Mathieu Van Der Poel (Alpecin – Fenix).

Na ligação de 172 quilómetros entre Avola e Etna-Nicolosi, no sul de Itália, na primeira grande etapa de montanha do Giro, Kamna bateu López na chegada a dois, cortando a meta ao fim de 04h32m11s. Rein Taaramae (Intermarche – Wanty) fechou o pódio da etapa, a 34 segundos.

O português João Almeida foi décimo na etapa, a dois minutos e 37 segundos de Kamna e de Juan Pedro López, subindo três posições na geral, de 11.º para oitavo. O ciclista da UAE Team Emirates está a dois minutos de Juan Pedro López, tendo o mesmo tempo do sétimo da geral, o espanhol Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

O TOP-10 DA GERAL (APÓS 4.ª ETAPA):

1.º: Juan Pedro López (Trek – Segafredo), 14h17m07s

2.º: Lennard Kamna (Bora – Hansgrohe), + 39 segundos

3.º: Rein Taaramae (Intermarché – Wanty), + 58 segundos

4.º: Simon Yates (Team Bikeexchange – Jayco), + 01m42s

5.º: Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), + 01m47s

6.º: Wilco Kelderman (Bora – Hansgrohe), + 01m55s

7.º: Pello Bilbao López (Bahrain Victorious), + 02m00s

8.º: João Almeida (UAE Team Emirates), + 02m00s

9.º: Richie Porte (Ineos Grenadiers), + 02m04s

10.º: Romain Bardet (Team DSM), +02m06s

Dia negativo para alguns candidatos e o abandono de Miguel Ángel López

E se vários candidatos chegaram no grupo de João Almeida, o dia foi negativo para vários nomes fortes. O francês Guillaume Martin (Cofidis) foi 30.º, a quatro minutos e oito segundos de Kamna. O italiano Vincenzo Nibali (Astana) foi 31.º, a quatro minutos e 52 segundos, mas pior mesmo esteve Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), que chegou na 53.ª posição, a nove minutos e dez segundos do vencedor.

Quanto aos outros portugueses, Rui Costa (UAE – Emirates) foi 57.º na etapa (+10m47s).

O dia ficou marcado pelo abandono do ciclista colombiano Miguel Ángel López (Astana), uma das figuras do pelotão, candidato à vitória final e terceiro classificado na edição de 2018 do Giro.

«Infelizmente, Miguel Ángel López foi forçado a abandonar pouco depois do início da quarta etapa. Nos últimos dias, sofria de uma lesão no lado esquerdo da anca», informou a Astana, na conta oficial da equipa, na rede social Twitter, já depois de também a organização do Giro ter dado conta do abandono do colombiano.

A quinta etapa na quarta-feira

A quinta etapa, na quarta-feira, liga Catania a Messina, na distância de 174 quilómetros, destacando-se apenas uma contagem de montanha de segunda categoria ao quilómetro 75,3 (Portella Mandrazzi). Há uma meta-volante ao quilómetro 55,7 e outra ao quilómetro 136,7, numa tirada predominantemente plana.