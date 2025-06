A UAE Team Emirates confirmou, na manhã desta sexta-feira, a equipa para a Volta a França, com o esloveno e atual campeão do Tour, Tadej Pogacar, à cabeça, apoiado pelo português João Almeida.

Além de Pogacar e Almeida, a equipa conta com o britânico Adam Yates, o francês Pavel Sivakov, o espanhol Marc Soler, o belga Tim Wellens, o equatoriano Jhonatan Narváez e o alemão Nils Politt.

Pogacar procura o quarto título no Tour, prova que, além de 2024, ganhou pela UAE em 2020 e em 2021. Pelo meio, venceu o dinamarquês Jonas Vingegaard, pela Jumbo-Visma, duas vezes. Agora Team Visma - Lease a Bike, a equipa neerlandesa também já tem os oito ciclistas confirmados para o Tour, com um elenco igualmente de luxo para competir com a UAE, que vai de Simon Yates (vencedor do Giro) até Wout Van Aert ou Matteo Jorgenson.

João Almeida tem este ano a sua segunda participação no Tour, num 2025 que tem sido em grande para o português. Chega à «Grande Boucle» depois de ter ganho três das sete principais corridas de uma semana: Volta ao País Basco, Volta à Romandia e Volta à Suíça. Em 2024, João Almeida foi quarto classificado no Tour, atrás do vencedor Pogacar, de Vingegaard (segundo) e de Remco Evenepoel (terceiro).

A 112.ª edição do Tour decorre de 5 a 27 de julho.