A informação já tinha sido avançada pelo seu empresário João Correia em julho e o vínculo foi confirmado pela equipa esta terça-feira: o ciclista português João Almeida renovou contrato com a UAE Emirates até 2028.

«Temos o prazer de anunciar a renovação de contrato com João Almeida, que prolongou a sua continuidade na equipa até ao fim de 2028. Vencedor de dez corridas em 2025, João teve a sua melhor época da carreira até agora», assinala a UAE Emirates.

Almeida destacou-se ao vencer a Volta ao País Basco, a Volta à Romandia e a Volta à Suíça em 2025, tendo ainda sido segundo classificado na Volta a Espanha, entre outros resultados de relevos em competições e etapas.

O ciclista de 27 anos está na UAE desde 2022, depois de ter representado a Deceuninck – Quick Step, a Hagens Berman Axeon, a Unieuro Trevigiani – Hemus 1896 e, em Portugal, a Bairrada.

«A nossa estrela portuguesa vai continuar a liderar as nossas ambições em grandes voltas e corridas por etapas, enquanto nos preparamos para 2026 e mais além», finaliza a equipa, em comunicado.