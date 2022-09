O ciclista equatoriano Richard Carapaz (Ineos) venceu, esta quinta-feira, isolado, a 12.ª etapa da Volta a Espanha, a Vuelta, ao concluir os 192,7 quilómetros entre Salobreña e Peñas Blancas, com chegada em alto, em 04h38m26s, num dia em que o português João Almeida desce duas posições na geral, de sexto para oitavo.

Carapaz venceu com nove segundos de vantagem para o neerlandês Wilco Kelderman (Bora – Hansgrohe), que foi um dos grandes vencedores do dia: não só entra no top-10 da geral, como dá um salto para a sexta posição. Em terceiro, na etapa, terminou o espanhol Marc Soler (UAE Team Emirates), colega de João Almeida, a 24 segundos de Carapaz.

O esloveno Jan Polanc, também da equipa de Almeida, foi quarto na etapa e, além de Kelderman, o outro nome a entrar no top-10 da geral: é agora o nono classificado.

O líder da geral, bem como os mais diretos concorrentes, chegaram a 07m39s: Evenepoel foi 15.º, Enric Mas 16.º, Primoz Roglic 17.º, Juan Ayuso 18.º, Miguel Ángel López 19.º e Carlos Rodríguez 21.º. João Almeida perdeu mais alguns segundos, tendo chegado a 08m12s de Carapaz, na 23.ª posição.

Do top-10 saíram Ben O’Connor (AG2R), 26.º na etapa a 08m35s, bem como Thymen Arensman (Team DSM), 24.º a 08m14s. Eram o nono e o 10.º na geral à partida para a etapa, respetivamente.

Quanto aos outros portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) foi 40.º na etapa, a 11 minutos e 44 segundos do vencedor. Ivo Oliveira, colega de Almeida, foi 78.º, a 25 minutos e 29 segundos.

Classificação geral Top-10 (Após a 12.ª etapa):

1.º: Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), 44h25m09s

2.º: Primoz Roglic (Jumbo – Visma), +02m41s

3.º: Enric Mas (Movistar), +03m03s

4.º: Carlos Rodríguez (Ineos), +04m06s

5.º: Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +04m53s

6.º: Wilco Kelderman (Bora – Hansgrohe), +06m28s

7.º: Miguel Ángel López (Astana), +06m56s

8.º: JOÃO ALMEIDA (UAE Team Emirates), +07m18s

9.º: Jan Polanc (UAE Team Emirates), +08m00s

10.º: Tao Geoghegan Hart (Ineos), +08m05s