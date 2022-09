O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) venceu, esta sexta-feira, a 19.ª e antepenúltima etapa da Volta a Espanha, na ligação de 138,3 quilómetros com início e fim em Talavera de la Reina, concluindo na frente ao sprint, ao fim de 03h19m11s.

Pedersen, que soma a sua terceira vitória em etapas na presente edição da Vuelta, bateu ao sprint o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious) e o belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck).

Os homens do topo da classificação geral chegaram todos integrados no pelotão, com o mesmo tempo de Pedersen, sendo que, quanto a portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) foi 16.º classificado, João Almeida (UAE Team Emirates) foi 43.º, ambos com o mesmo tempo do dinamarquês. Ivo Oliveira, colega de Almeida, e depois de uma etapa notável na quinta-feira na ajuda ao caldense, foi 126.º esta tarde, a 15.28 minutos. O camisola vermelha, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) foi 40.º.

Na classificação geral, mantém-se tudo igual no top-10, com Evenepoel a manter os 2.07 minutos de vantagem para Enric Mas (Movistar) e João Almeida a seguir em sexto lugar.

No sábado, decorre a 20.ª e penúltima etapa, de montanha, fundamental para as decisões finais da Vuelta. São 181 quilómetros entre Moralzarzal e Puerto de Navacerrada.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (Top-10, após 19.ª etapa):

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), 73h18m23s

2. Enric Mas (Movistar), +2.07m

3. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 5.14m

4. Miguel Ángel López (Astana), +5.56m

5. Carlos Rodríguez (Ineos), +6.49m

6. João Almeida (UAE Team Emirates), +7.14m

7. Thymen Arensman (Team DSM), +8.09m

8. Ben O’Connor (AG2R Citroen Team), +9.34m

9. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), +9.56m

10. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), +12.03m