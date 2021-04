Telma Monteiro qualificou-se para final da categoria de -57 kg dos Europeus de Lisboa.

A judoca portuguesa, 10.ª do mundo, venceu a kosovar Nora Gjakova, quarta do ranking mundial, já no prolongamento, com mais seis minutos de luta no golden score e mais quatro no tempo regulamentar.

Telma Monteiro vai lutar pelo título europeu, quando já tem cinco, e já tem garantida aquela que será a 15.ª medalha da sua carreira na competição continental, na qual soma cinco ouros, duas pratas e sete bronzes. Resta agora saber se em Lisboa conquista ouro ou prata.

Na luta pelo bronze está João Crisóstomo na categoria de -66 kg. O judoca português perdeu nas meias-finais com o italiano Manuel Lombardo, terceiro do ranking mundial.

Crisóstomo, 63.º do mundo, que tinha vencido três combates no prolongamento (golden score), foi surpreendido com um ataque forte de Lombardo nos instantes iniciais, e sofreu ippon logo perto dos 30 segundos.