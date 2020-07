O Benfica garantiu as renovações de João Pais e de Rapha, respetivamente para as equipas de andebol e voleibol. O clube encarnado confirmou a continuidade dos jogadores no domingo.

João Pais, ponta de 32 anos, com formação quase feita por inteiro no Sporting antes de rumar ao Benfica, vai para a 15.ª temporada no andebol das águias.

Já o brasileiro Rapha, de 36 anos, zona 4, vai para a terceira época consecutiva no Benfica, a quarta no total, uma vez que já tinha estado no clube em 2016/2017.