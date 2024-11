O Benfica informou, nesta quarta-feira, que o atleta de hóquei em patins João Rodrigues sofreu um traumatismo do osso do nariz. Já foi intervencionado cirurgicamente com sucesso, dizem as águias.

A lesão aconteceu após choque com um adversário durante um encontro com o Riba D'Ave, para o campeonato nacional, realizado no passado dia 16 de novembro.

O clube não revelou o tempo estimado de paragem do atleta. João Rodrigues regressou ao Benfica nesta temporada, após seis anos no Barcelona. Já participou em oito partidas e marcou 11 golos, nesta época.