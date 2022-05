O tenista português João Sousa qualificou-se, esta terça-feira, para a segunda ronda de Roland Garros, o segundo torneio Grand Slam do ano, ao bater Chun-Hsin Tseng em cinco sets.

O português, número 63 da hierarquia mundial, perdeu o primeiro set no tie-break (6-7, 5-7), conseguiu responder com firmeza no segundo ao assinar um parcial por 6-1 e deu depois a volta à nova desvantagem criada pelo atleta de 20 anos de Taiwan.

Tseng, 109.º do ranking, venceu o terceiro set por 4-6, mas João Sousa respondeu com novo 6-1 e fechou o apuramento para a segunda fase com um 6-4, num longo encontro que durou quatro horas e 23 minutos.

É a quinta vez que o vimaranense de 33 anos está na segunda ronda de Roland Garros.

O atleta luso, que vai tentar chegar pela primeira vez à terceira ronda em Paris, vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Sonego (35.º) e o alemão Peter Gojowczyk (94.º).