O tenista português João Sousa perdeu na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal) contra o norte-americano Christopher Eubanks na última ronda de qualificação do Masters 1.000 de Indian Wells, mas vai mesmo entrar no quadro principal como 'lucky loser', devido à desistência do sérvio Novak Djokovic.

O vimaranense, 85.º da hierarquia mundial ATP, perdeu com o norte-americano, 157.º colocado, em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em uma hora e 43 minutos.

Para chegar à final da qualificação, João Sousa tinha batido nas meias-finais o australiano Max Purcell, 163.º jogador mundial, por 5-7, 7-6 (7-5) e 7-6 (7-4), num encontro em que salvou dois ‘match points’.

Foi já depois de ter sido afastado da ronda principal que João Sousa, o segundo cabeça de série da qualificação, acabou por saber que ia entrar no quadro principal como 'lucky loser', substituindo Djokovic, número dois mundial, que confirmou a ausência do torneio, por não poder entrar nos Estados Unidos face à ausência de vacina contra a covid-19.

