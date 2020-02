Pedro Sousa subiu, esta segunda-feira, 38 posições no ranking ATP, ocupando agora o 107.º posto.



Apesar da derrota na final frente ao norueguês Casper Ruud na final do torneio de Buenos Aires, os pontos conquistados permitiram ao tenista português ficar perto de entrar no «top 100» e aproximar-se da sua melhor classificação de sempre, quando em fevereiro ocupou a 99.ª posição.



João Sousa, o tenista português mais bem classificado também subiu. Apesar da derrota na primeira ronda do torneio de Roterdão frente ao francês Gael Monfils, o vimaranense ascendeu uma posição, sendo agora o número 67 do mundo.



O topo da classificação mundial não mudou: Novak Djokovic continua como número um, seguido do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer.



Do lado feminino, o trio da frente permanece entregue à australiana Ashleigh Barty (líder), seguida da romena Simona Halep (segunda) e da checa Karolina Pliskova (terceira), numa tabela em que a suíça Belinda Bencic subiu ao quarto lugar e a canadiana Bianca Andreescu ao quinto.