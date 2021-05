Pedro Sousa tornou-se no número um português no ranking mundial de ténis, ultrapassando João Sousa, que caiu para o 113.º posto da hierarquia liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

O tenista lisboeta, que garantiu o estatuto de número um nacional com uma vitória na segunda ronda do challenger 3 de Oeiras, frente ao holandês Botic Van de Zandschulp, por 6-3 e 6-2, manteve-se na 111.º posição, ao passo que o vimaranense foi derrotado no primeiro encontro do quadro principal em Lyon e desceu três lugares na tabela mundial.

Frederico Silva subiu mais um degrau na hierarquia, alcançando a melhor posição da carreira, com o 168.º posto, ao passo que João Domingues se manteve na 226.ª posição e Nuno Borges, graças à presença nos quartos de final do challenger 3 de Oeiras, trepou 21 lugares para figurar como 275.º classificado.

Numa semana sem alterações no top 10 do ranking ATP, e em vésperas de iniciar o segundo major da temporada, Roland Garros, Djokovic, de 33 anos, continua na liderança, logo seguido do russo Daniil Medvedev e do espanhol Rafael Nadal, que vai defender o título e tentar a 14.ª vitória em Paris.

Também o ranking feminino não apresenta, esta semana, qualquer alteração entre as 10 primeiras. A australiana Ashleigh Barty lidera a hierarquia, à frente da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep.