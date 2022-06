O tenista português João Sousa foi eliminado na tarde desta terça-feira do torneio de Wimbledon, o terceiro do Grand Slam da temporada, ao perder frente ao francês Richard Gasquet, em cinco sets, no court n.º 15 do All England Club.

Num encontro que durou cerca de três horas e meia (03h29), João Sousa ainda recuperou até ao 2-2 depois de ter perdido os dois primeiros sets, mas Gasquet acabou por levar a melhor e selar o apuramento no quinto e decisivo parcial.

