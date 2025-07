Portugal conquistou 42 medalhas na 12.ª edição dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreram desde 17 de julho até este sábado (26), em Díli.

Formada por 105 elementos, incluindo 56 atletas, a delegação nacional acumulou 26 medalhas de ouro, nove de prata e sete de bronze, competindo em modalidades como atletismo, basquetebol 3x3, futebol, karaté, taekwondo, ténis, voleibol de praia e xadrez.

No atletismo, Tiago Santos (100 e 200 metros), Laura Agostinho (100 metros e salto em comprimento), Samuel Rodrigues (1.500 metros), Rodrigo Azevedo e Maria Clara Pires (3.000 metros), Samuel Amaro (salto em comprimento), Margarida Bento e Guilherme Gavina (lançamento do peso) e a estafeta mista 4x100 metros subiram ao lugar mais alto do pódio.

Iguais desempenhos alcançaram Ema Fernandes e Luís Morais nas categorias de -48 kg e -60 kg no karaté, respetivamente, assim como Tiago Sousa em -51 kg e Gustavo Fernandes em -55 kg no taekwondo.

Portugal dominou ainda todas as vertentes do ténis e do voleibol de praia, em singulares masculinos e femininos e em pares mistos, cenário extensível ao xadrez nas provas clássicas, semi-rápidas e de blitz pares mistos, sempre com Matviy Faryma e Sofia Valente.

Mais de 5.000 pessoas marcaram presença na Cerimónia de Encerramento, que contou com as presenças do Presidente da República de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e do primeiro-ministro, Xanana Gusmão, refletindo a diversidade cultural dos países da CPLP.

A comitiva nacional foi acompanhada pelo presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Daniel Monteiro, e pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, presente em Díli para a 16.ª Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP.

Instituídos em 1990 e realizados pela primeira vez em 1992, os Jogos da CPLP são disputados por atletas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, com idades inferiores a 16 anos, sendo que a próxima edição deverá decorrer em 2027, em território brasileiro.