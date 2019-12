O Benfica venceu esta terça-feira o Águas Santas no Pavilhão n.º 2 da Luz por 28-24, no jogo inaugural da 19.ª jornada da fase regular do campeonato nacional da 1.ª divisão de andebol.

A equipa comandada por Carlos Resende vencia por 17-12 ao intervalo e culminou o triunfo no fim, apesar do parcial desfavorável na última meia hora (11-12).

Pedro Cruz, do Águas Santas, com oito golos, foi o melhor marcador do jogo. João Pais, do Benfica, foi o segundo melhor, com seis tentos.

A vitória deixa o Benfica com o terceiro lugar reforçado, com 49 pontos, mais dez que Belenenses e Águas Santas, que têm 39, sendo que os azuis contam com menos um jogo. À frente estão Sporting e FC Porto, ainda com a jornada por cumprir e ambos com 53 pontos.

Os restantes jogos da jornada disputam-se na quarta-feira.

