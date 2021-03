Conseguido o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a bola voltou a rolar esta noite no campeonato nacional de andebol, com a vitória do FC Porto frente ao Boa-Hora.

A jogar fora de portas, os dragões triunfaram por 32-20, em jogo da 20.ª jornada da competição.

Nos dragões, Diogo Branquinho foi quem mais brilhou, com oito golos anotados. A maior réplica da equipa da casa foi a de Joaquim Nazaré, com seis golos.

O FC Porto continua a somar por vitórias todos os jogos disputados no campeonato – agora 20 – e é líder isolado do campeonato, com mais cinco pontos do que o Sporting, mas também mais um jogo.