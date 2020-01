O FC Porto perdeu este domingo na deslocação à Ovarense, por 88-84, após prolongamento, no jogo que encerrou a 15.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Triunfo surpreendente do atual penúltimo classificado, após o 79-79 no final do tempo regulamentar, que protagoniza a quarta vitória dos comandados de Nuno Manarte e a segunda derrota dos portistas.

Com este resultado, o FC Porto fica em terceiro lugar, com 28 pontos, agora menos um que Benfica e Sporting, os dois primeiros classificados.

LEIA MAIS: todas as notícias de modalidades

RESULTADOS – 15.ª JORNADA

Sábado, 4 janeiro

CAB Madeira-Esgueira, 88-91

Lusitânia-V. Guimarães, 79-92

Benfica-Barreirense, 101-74

Maia Basket-Oliveirense, 73-95

Galitos Barreiro-Sporting, 72-81

Terceira Basket-Illiabum, 74-125

Domingo, 5 janeiro

Ovarense-FC Porto, 79-79 (88-84 após prolongamento)