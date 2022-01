Jornada europeia positiva para os dois rivais de Lisboa: Benfica e Sporting venceram esta quarta-feira os respetivos jogos do grupo K da Taça da Europa.

No caso dos encarnados, foi mesmo o primeiro triunfo nesta fase da prova, na receção aos romenos do CSM Oradea, por 94-57.

Ao intervalo, as águias já venciam por 50-28, vantagem que ampliaram no segundo tempo. Frank Gaines, com 26 pontos, foi o elemento em maior destaque na partida.

Já o Sporting venceu no João Rocha o conjunto polaco do Trefl Sopot, por 76-63, e ficou perto de garantir a qualificação para a segunda ronda.

Ao intervalo, a vantagem leonina era mínima – 35-34 –, mas na segunda parte os homens de verde e branco subiram o nível e ampliaram a diferença no marcador.

Individualmente, Travante Williams foi o mais eficaz da noite, com 22 pontos.

Decorridas quatro jornadas, o Sporting lidera então o grupo K, com sete pontos, mais dois que o Benfica, segundo classificado. No entanto, o clube da Luz está nesta posição à condição, pois tem os mesmos pontos do CSM Oradea e mais um jogo – e mais um ponto do que Trefl e também mais um encontro realizado.