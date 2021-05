O Sporting entrou a vencer na meia-final do play-off do campeonato nacional de basquetebol, ao derrotar o Benfica no Pavilhão João Rocha.

Naquele que foi o primeiro jogo da eliminatória entre os dois rivais lisboetas, os leões triunfaram por 92-86, com Travante Williams em destaque, ele que anotou 28 pontos.

O próximo jogo está agendado para sábado, às 18h30, também no João Rocha. A outra meia-final joga-se entreo FC Porto e o Imortal.