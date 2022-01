O Sporting, o FC Porto e o Benfica entraram em 2022 com vitórias folgadas no campeonato de basquetebol.

Os leões foram os primeiros a entrar em campo e quem conseguiu o triunfo mais expressivo, ao derrotar a Académica por 115-65, num jogo disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Mais tarde, o FC Porto recebeu a Ovarense e venceu por 80-62, depois de ter chegado ao intevalo já com uma vantagem confortável de 18 pontos (43-25).

Também com uma vantagem demolidora na primeira parte (61-29 ao intervalo), o Benfica levou a melhor sobre a Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, vencendo por 88-67.

Estes resultados permitem que o Sporting mantenha o primeiro lugar com 24 pontos em 13 jogos. O Benfica é segundo, com menos um ponto e menos um jogo disputado, enquanto o FC Porto é terceiro, com os mesmos 23 pontos que o Benfica, mas mais duas partidas jogadas.