A Suécia venceu a França por 34-33 no Europeu de andebol e apurou-se para a final, na qual vai defrontar a bicampeã Espanha, no domingo.

O triunfo do conjunto nórdico foi sustentado na excelente exibição do central Jim Gotfridsson, que marcou nove golos na partida, bem apoiado pela performance do guarda-redes Andreas Palicka, que juntou três golos às muitas defesas que realizou, incluindo uma decisiva nos últimos segundos.

No domingo, a Suécia, vice-campeã mundial, vai tentar contrariar a Espanha que fez história nesta sexta-feira ao tornar-se na primeira seleção da história a chegar a quatro finais de Europeus de forma consecutiva.

De resto, Suécia e Espanha são as equipas que mais vezes chegaram a finais de Europeus: sete vezes para os hispânicos, seis para os suecos.

Imediatamente antes da partida decisiva, a França, campeã olímpica, e a Dinamarca, campeã mundial, disputam o terceiro lugar.