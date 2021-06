Num dérbi emocionante, o Benfica venceu este domingo o Sporting, por 7-5, e empatou (1-1 em jogos) a final do campeonato nacional de futsal.

No Pavilhão da Luz, Tayebi deu vantagem aos encarnados nos minutos iniciais do encontro, mas a resposta dos leões foi rápida e forte: Taynan empatou pouco depois, e Pany Varela e Pauleta aproveitaram erros defensivos do adversário benfiquista e ampliaram a vantagem verde e branca para 3-1.

Ainda assim, o Benfica conseguiu restabelecer a igualdade ainda antes do intervalo, com golos de Robinho e Tayebi, no caso o segundo da tarde.

Na etapa complementar, o Sporting conseguiu novamente uma vantagem de dois golos, com Taynan a brilhar e a chegar ao hat-trick, mas tal como no primeiro tempo, a equipa da casa conseguiu empatar: Arthur e Jacaré levaram o duelo para prolongamento.

Aí, o Benfica colocou-se pela segunda vez em vantagem no jogo, e por dois golos – marcaram Tiago Brito e Fábio Cecílio – e agarrou o triunfo que empata esta final do campeonato nacional de futsal.

O jogo três da eliminatória entre os dois rivais de Lisboa joga-se no próximo dia 10 de junho, a partir das 20h30.