O Sporting venceu o dérbi diante do Benfica por 5-2 e isolou-se na liderança do campeonato, em virtude do empate do Fundão frente aos Leões de Porto Salvo (3-3).



Merlim foi o herói leonino, mas já lá vamos.



Sob olhar atento do presidente Fredrico Varandas e de sete jogadores da equipa de futebol, Matheus Nunes, Nuno Santos, Neto, Paulinho, Porro, Tabata e Esgaio, os campeões da Europa começaram a partida a perder. Os leões ficaram reduzidos a quatro elementos por expulsão de Pauleta e acabaram por sofrer num lance infeliz de Miguel Ângelo, que marcou na própria baliza.



No minuto seguinte, os encarnados cometeram a sexta falta a dez minutos do final da primeira parte. Cardinal agradeceu e colocou a bola por entre as pernas de Roncaglio para igualar a partida. O empate durou um minuto. Chishkala «inventou» o lance e serviu Jacaré que devolveu a vantagem às águias antes do intervalo.

Na segunda parte o Sporting foi muito melhor que o Benfica. Merlim, num belo trabalho individual, fez o 2-2 aos 26 minutos. Aos 32 minutos Rômulo foi expulso por acumulação de cartões amarelos e em inferioridade numérica, o Benfica sofreu o golo da reviravolta - belo golo de Caio Ruiz.



No minuto seguinte os leões chegaram ao 4-2 lance que motivou protestos da equipa do Benfica. Merlim ganhou sobre Robinho e o Benfica protestou falta enquanto o ítalo-brasileiro assistia Waltinho.



O Benfica jogou com guarda-redes avançado nos quatro minutos finais e acabou por sofrer mais um golo. Merlim recebeu de Guitta e bateu Chishkala, o guarda-redes de recurso do Benfica. Ponto final na partida quando faltavam dois minutos para o fim.



O Sporting lidera assim o campeonato com 24 pontos, mais dois que o Fundão e mais três que o Benfica.