Um bis de Alex Merlim valeu esta quarta-feira ao Sporting o triunfo na receção ao Sp. Braga (2-1), em jogo da sétima jornada da fase regular do campeonato nacional de futsal.

O jogador leonino marcou aos dois e 21 minutos para tranquilizar os leões. A quatro minutos do fim, Sérgio Costa reduziu para os bracarenses e fixou o resultado final.

O Sporting está agora no segundo lugar da tabela classificativa, a três pontos do líder Fundão. O Sp. Braga é 11.º, com apenas duas vitórias.