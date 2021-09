A seleção portuguesa de futsal goleou as Ilhas Salomão nesta quinta-feira, por 7-0, e ficou com o apuramento praticamente certo nos oitavos de final do Mundial que decorre na Lituânia.

Num jogo em que Jorge Braz fez história, ao tornar-se no selecionador com mais jogos à frente de Portugal, a equipa lusa não precisou de acelerar muito para se colocar em vantagem.

Logo aos 4m, Fábio Cecílio abriu o marcador. Pouco depois, Ricardinho fez o 2-0 e estreou-se a marcar na competição, marcando o 21.º golo em Mundiais.

O melhor momento da tarde estava guardado para André Coelho, a cerca de um minuto do intervalo. O jogador do Barcelona recebeu uma bola aérea num canto e encheu o pé a meio do meio-campo, e fez um golaço!

Depois dos três golos apontados na primeira parte e com o campeão da Oceânia a mostrar maiores dificuldades físicas, Portugal marcou mais quatro golos.

André Coelho bisou e fez o 4-0, um autogolo de Sia valeu o quinto à seleção das quinas e Erick apontou o 6-0.

A pouco mais de um minuto do final da partida, Pany Varela fechou o resultado em 7-0.

Com este resultado, a seleção lusa pode garantir o apuramento para a próxima fase, bastando para isso que a Tailândia não pontue com Marrocos.