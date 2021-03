O Benfica venceu esta tarde o Sporting, no jogo dois da meia-final do play-off de campeão, e está a um triunfo da final do campeonato nacional de voleibol.

Depois da vitória por 3-2 no primeiro encontro da eliminatória, no Pavilhão João Rocha, as águias triunfaram agora por 3-0 (25-16, 25-17 e 25-22), na Luz.

O jogo três desta meia-final está agendado para domingo, também em casa dos encarnados, que garantem a final caso ganhem.

Na outra meia-final, o Fonte Bastardo está em vantagem ante o Sp. Espinho.