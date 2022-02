Depois da vitória a meio da semana no dérbi frente ao Sporting, a equipa de voleibol do Benfica deu sequência ao bom momento e triunfou de forma inequívoca na receção ao Sp. Espinho, por 3-0.

No Pavilhão da Luz, as águias triunfaram por 25-15, 25-20 e 25-18, não cedendo qualquer set ao adversário.

O Benfica segue no segundo lugar da classificação da série dos primeiros do campeonato nacional, com 19 pontos, menos do que o Fonte do Bastardo, e mais um jogo.

A formação dos Açores venceu na receção ao Castêlo da Maia, por 3-1 (25-22, 22-25, 25-19, 25-16), ao passo que o Leixões ganhou ao Académica de Espinho, também por 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-23).