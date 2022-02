O Benfica venceu esta noite o Sporting, por 3-2, em jogo atrasado da sexta jornada do campeonato nacional de voleibol.

No Pavilhão da Luz, foram os leões a vencer o primeiro set, por 25-21, antes de as águias responderam e darem a volta, por 25-20 e 25-18.

Com oportunidade para fechar a partida, a equipa de Marcel Matz perdeu o quarto set, por 25-17, mas na «negra» superiorizou-se ao eterno rival por 15-13.

Já o Esmoriz venceu em casa do Sp. Espinho por 3-1, em jogo atrasado da quinta jornada.

Com este resultado, o Benfica segue no segundo lugar do campeonato, a um ponto do líder Fonte Bastardo, mas menos um jogo. O Sporting é quinto, com oito pontos.