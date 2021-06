Os portugueses Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot, Yolanda Sequeira e Carolina Mendes apuraram-se para a terceira ronda dos Jogos Mundiais de Surf, organizados pela Associação Internacional de Surf (ISA), em El Salvador.

No segundo dia de ação deste evento, que confere 12 vagas olímpicas e terminou já na madrugada de terça-feira em Portugal, Frederico Morais e Vasco Ribeiro conseguiram vitórias sólidas nos seus heats, enquanto o compatriota Miguel Blanco foi terceiro, sendo relegado para as repescagens.

No quadro feminino, Teresa Bonvalot ganhou a sua bateria, ao passo que Yolanda Sequeira e Carolina Mendes ficaram no segundo posto dos seus heats, mas as três garantiram presença na terceira ronda.

Na próxima fase, Frederico Morais vai enfrentar na bateria 55 Joshua Burke (Bermudas), Ryan Huckabee (Estados Unidos) e Jeremy Flores (França), enquanto Vasco Ribeiro entra no heat 58 contra Yoni Klein (Israel), Francisco Bellorin (Venezuela) e Rio Waida (Indonésia).

Teresa Bonvalot (bateria 50) encara Sally Fitzgibbons (Austrália), Asaya Brusa (México) e Alyssa Spencer (Estados Unidos), Yolanda Sequeira (bateria 55) mede forças com Marcela Machado (Uruguai), Claire Bevilaqua (Itália) e a sete vezes campeã mundial da Liga Mundial de Surf (WSL), Stephanie Gilmore (Austrália), e Carolina Mendes (bateria 56) defronta Melanie Giunta (Peru), Faviola Alcalá (Porto Rico) e Taina Izquierdo (Indonésia).

Os Jogos Mundiais de Surf, em El Salvador, entre 29 de maio e 06 de junho, vão decidir as últimas 12 vagas para a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio.