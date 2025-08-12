O atleta italiano Mattia Debertolis morreu nesta segunda-feira, três dias depois de ter desmaiado na prova de orientação dos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China.

Debertolis, de 29 anos, foi encontrado inconsciente na sexta-feira, durante a competição, tendo sido hospitalizado em estado grave.

«Apesar dos cuidados médicos especializados prestados imediatamente, numa das melhores unidades hospitalares da China, morreu», lê-se num comunicado conjunto dos Jogos Mundiais e da Federação Internacional de Orientação (IOF), sem precisar as causas da morte do italiano.

A final da prova de orientação foi disputada a cerca de 50 quilómetros do centro de Chengdu, sob uma temperatura de 30º Celsius, e foi vencida pelo suíço Riccardo Rancan, em 45:22 minutos.

Mattia Debertolis era o 137.º do ranking mundial de orientação.

A 12.ª edição dos Jogos Mundiais arrancou na quinta-feira e decorre até ao próximo domingo. O evento envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).