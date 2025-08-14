A comitiva portuguesa presente nos Jogos Mundiais, na China, atingiu a marca redonda das 10 medalhas no evento com o ouro de Catarina Dias, alcançado na competição de kickboxing (K1 70kg).

A lutadora portuguesa impôs-se na final de -70 kg à israelita Polina Grossman, líder do ranking mundial e atual campeã da Europa, ao vencer por pontos (2-1).

Catarina Dias alcançou a terceira medalha de ouro para Portugal em Chengdu, depois dos ginastas Gabriel Albuquerque e Lucas Santos, no trampolim sincronizado, e de Diana Gago, no duplo minitrampolim.

A missão portuguesa subiu por mais sete vezes ao pódio dos Jogos Mundiais, com três pratas [Lara Fernandes e Guilherme Henriques (par misto de ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e a seleção masculina de andebol de praia] e quatro bronzes [dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática)].

As 10 medalhas lusas na China dobram as alcançadas em Cali 2013 e em Birmingham 2022, até aqui as edições em que se tinham registado os melhores resultados de sempre de Portugal em Jogos Mundiais.

A 12.ª edição do evento decorre até ao próximo domingo, em Chengdu, na China.