Portugal somou a oitava medalha na presente edição dos Jogos Mundiais, nesta segunda-feira. Pedro Ramalho conquistou a prata na prova de ju-jitsu, na categoria de 85 kg.

Na prova de ne-waza, em ju-jitsu, Pedro Ramalho perdeu na final para Saeed Alkubaisi, dos Emirados Árabes Unidos, por 2-0. Os Jogos Mundiais decorrem em Chengdu, na China.

«É bom levar uma medalha, mas o que é bom mesmo é sair daqui a ganhar. Não foi possível, mas de qualquer maneira fico feliz por levar uma medalha para Portugal», afirmou o atleta em declarações divulgadas no sítio oficial do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Antes, Ramalho tinha vencido o sul-coreano Hee Seoung Kim e o canadiano Nathan dos Santos, ambos por 2-0 e na fase de grupos, e Abdullah Nada, da Arábia Saudita, por submissão nas meias-finais.

Além disso, a comitiva portuguesa assegurou também nova subida ao pódio, mas que será só conhecida na terça-feira, com a seleção masculina a disputar o ouro no torneio de andebol de praia contra a Alemanha. Se perder, Portugal fica com a medalha de prata.