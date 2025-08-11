Jogos Mundiais: Pedro Ramalho conquista medalha de prata no ju-jitsu
Foi vencido na final por Saeed Alkubaisi, dos Emirados Árabes Unidos, por 2-0
Foi vencido na final por Saeed Alkubaisi, dos Emirados Árabes Unidos, por 2-0
Portugal somou a oitava medalha na presente edição dos Jogos Mundiais, nesta segunda-feira. Pedro Ramalho conquistou a prata na prova de ju-jitsu, na categoria de 85 kg.
Na prova de ne-waza, em ju-jitsu, Pedro Ramalho perdeu na final para Saeed Alkubaisi, dos Emirados Árabes Unidos, por 2-0. Os Jogos Mundiais decorrem em Chengdu, na China.
«É bom levar uma medalha, mas o que é bom mesmo é sair daqui a ganhar. Não foi possível, mas de qualquer maneira fico feliz por levar uma medalha para Portugal», afirmou o atleta em declarações divulgadas no sítio oficial do Comité Olímpico de Portugal (COP).
Antes, Ramalho tinha vencido o sul-coreano Hee Seoung Kim e o canadiano Nathan dos Santos, ambos por 2-0 e na fase de grupos, e Abdullah Nada, da Arábia Saudita, por submissão nas meias-finais.
Além disso, a comitiva portuguesa assegurou também nova subida ao pódio, mas que será só conhecida na terça-feira, com a seleção masculina a disputar o ouro no torneio de andebol de praia contra a Alemanha. Se perder, Portugal fica com a medalha de prata.
PRATA!!— Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 11, 2025
Pedro Ramalho é vice-campeão dos Jogos Mundiais Chengdu 2025!
A medalha chegou na prova de Ju-Jitsu Ne-Waza 85kg. São agora oito as medalhas para a #EquipaPortugal nesta competição 👏#COPortugal #TWG2025 #WeAreTheWorldGames
📸 Francisco Paraíso pic.twitter.com/C6EEBvklDP