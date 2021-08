A atleta portuguesa Lorene Bazolo terminou a prova de 200 metros da manhã desta segunda-feira na sétima posição. O resultado deixa, assim, a portuguesa fora da final de Tóquio2020.

Bazolo terminou a sua série com o tempo de 23.20, colocando-a na sétima posição do «heat» e na 19.ª na classificação geral. Fez pouco mais de um segundo que a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que terminou com 22.13. Beatrice Masilingi, da Namíbia, terminou em segundo com 22.40.

A atleta de 38 anos já tinha sido eliminada na primeira ronda na prova dos 100 metros de Tóquio2020.