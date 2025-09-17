David Gouveia procura tornar-se no primeiro atleta português a competir na disciplina de patinagem artística em Jogos Olímpicos de inverno, que se disputam em 2026. Para o conseguir, precisa de terminar a prova de qualificação, agendada para Pequim nos dias 20 e 21 de setembro, entre os cinco primeiros classificados.

O patinador luso-suíço, de 25 anos, sagrou-se campeão nacional da disciplina em 2024 e está integrado no programa de preparação olímpica. Este ano, falhou os Mundiais, que qualificaram os 24 primeiros classificados para as Olimpíadas de Milão-Cortina, devido a lesão.

Fisicamente restabelecido, David Gouveia procura, na China, «concretizar um sonho de pequenino» e dar «um passo enorme para o desporto português». «É uma honra poder representar Portugal internacionalmente e, se calhar, conseguir um lugar nos Jogos», salientou, em declarações à agência Lusa.

O atleta vive e treina na Suíça, onde em 20 minutos encontra uma pista de gelo, ao contrário do que acontece em Portugal, onde elas «ainda são pequenas e escassas».

«A Federação Desportos Inverno-Portugal está a fazer um enorme esforço para que possamos ter mais condições. É preciso mais infraestruturas e mais divulgação para que surjam novos campeões», sublinhou.