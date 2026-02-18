Os últimos metros da qualificação para a final feminina de esqui de fundo das olimpíadas de inverno, que se realizam em Milão e Cortina d'Ampezzo, ficaram marcados pela aparição de um concorrente inesperado.

Numa altura em que a croata Tena Hadzic e a australiana Phoebe Cridland entravam para a última reta, um cão decidiu acompanhá-las. Vai daí, entrou na área reservada às atletas e acabou por cruzar a linha de meta logo a seguir às duas corredoras.

Sem surpresa, o episódio viralizou na internet, com especial destaque para a imagem de photo-finish em que o animal surge em plano de destaque.

THIS PHOTO IS KILLING ME! Dog crossing the finish line in the Winter Olympics! #olympics #Olympics2026 pic.twitter.com/CNRfd6RYGZ — nikofutbols (@niks_davis) February 18, 2026

De referir que a final da competição feminina de esqui de fundo foi ganha, esta quarta-feira, pela dupla sueca composta por Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, ficando o pódio completo com a Suíça e a Alemanha, por esta ordem.